Форвард «Акрона» Дзюба: «Центральные нападающие сейчас просто вымирают»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба считает, что в мировом футболе практически не осталось топовых центральных нападающих.

«Сейчас просто вымирают центральные нападающие. «Девятки» вымирают, практически нет топовых нападающих. Левандовски, Лаутаро, Тюрам еще есть, но все равно это не то, что было раньше», — цитирует футболиста Odds.ru.

Дзюба с сентября 2024 года выступает за «Акрон». В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 20 играх во всех турнирах, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами.