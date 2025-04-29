Дзюба: «Крутых и ярких футболистов стало меньше. Молодых игроков больше знаю по FIFA»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о новом поколении футболистов. Он считает, что ярких и харизматичных игроков стало меньше.

«Раньше я смотрел больше футбола, ждал матчи. А сейчас... Мне кажется, стало меньше крутых и ярких футболистов. Уходят харизматичные игроки. Раньше в каждой команде было по пять-шесть человек, прямо топ. Видел рилс, где сидят Фердинанд, Каррагер и кто-то еще и перечисляют игроков, с кем они играли. Сколько было личностей! В «Милане», например, были Неста, Мальдини. В «Челси» — Дрогба, Лэмпард, Терри, Иванович, Чех. А сейчас из «Челси» я знаю только Палмера и Нкунку. Молодых игроков больше знаю по FIFA. Играешь, узнаешь. Тот же «Реал» — вообще имба», — цитирует нападающего Odds.ru.

Дзюба с сентября 2024 года выступает за «Акрон». В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 20 играх во всех турнирах, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами.