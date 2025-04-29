Каманцев: «Гафин назвал судейство в матче «Динамо» — «Зенит» «юбилейным»? Его право»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о работе арбитров в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

После игры Гафин назвал судейство «юбилейным», намекнув на 100-летие «Зенита». Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

«Гафин сказал, что судейство было ориентировано на юбилейную дату? Это его право. Он считает, что оно было таким. Мы считаем, что была ошибка с желтой карточкой. Печально, что Мешков ее пропустил. Но не более того», — сказал «СЭ» Каманцев.