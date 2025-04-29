Футбол
29 апреля, 22:34

Каманцев: «Гафин назвал судейство в матче «Динамо» — «Зенит» «юбилейным»? Его право»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о работе арбитров в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

После игры Гафин назвал судейство «юбилейным», намекнув на 100-летие «Зенита». Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

«Гафин сказал, что судейство было ориентировано на юбилейную дату? Это его право. Он считает, что оно было таким. Мы считаем, что была ошибка с желтой карточкой. Печально, что Мешков ее пропустил. Но не более того», — сказал «СЭ» Каманцев.

Читайте также
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Газзаев — об отставке Лички: «Человек не готов давать результат»
«Следовало вынести предупреждение». ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче с «Динамо»
ЭСК РФС: Сафьян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Рубином»
ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче «Динамо» — «Зенит»
Хорошая новость для болельщиков «Краснодара»: повредивший мизинец Агкацев готовится к матчу с «Рубином»
Пивоваров ответил на вопрос, собирается ли «Динамо» просить не назначать Черданцева на их матчи
  • АндрейЕвгеньевич

    Вот за эти неадекваты тебя и просят самому уйти.. Хватит разваливать судейство в стране !!

    30.04.2025

  • Ехидный старикан

    Две игры подряд,в Питере с Химками и с Динамо в Москве,два аналогичных нарушения - прыжок двумя ногами вперёд с выставленными шипами в ногу соперника.Как минимум это две "жёлтые",но не было ни одной.

    30.04.2025

  • НВ

    Каманцев: «Уровень претензий нужно соотносить не с качеством судейства, а с интригой внутри чемпионата» - об этом и говорит тебе Гафин:stuck_out_tongue_winking_eye:, что у судей одна интрига, кому больше упадет на карту от юбиляра:stuck_out_tongue_winking_eye:

    30.04.2025

  • Gordon

    Просто уйди. Какая нахрен разница, что ты считаешь, если не судил даже чемпионат подъезда по тараканьим бегам?

    29.04.2025

    • Форвард «Акрона» Дзюба: «Центральные нападающие сейчас просто вымирают»

    Дзюба назвал Винисиуса ограниченным футболистом
