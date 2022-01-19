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Сегодня, 11:11

Фомин: «Смолов сразу вписался в команду»

Роман Шишов
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в интервью клубному сайту рассказал, как новичок команды нападающий Федор Смолов вписался в коллектив.

— Я Федю давно знаю: когда я только начинал в «Краснодаре», он там выступал, — отметил Фомин. — Плюс сейчас за сборную вместе играли. Он и футболист хороший, и человек прекрасный. Сразу вписался в команду, будто давно уже за нее выступает. В коллективе никаких проблем у него нет.

— В сборной уже успели найти с ним общий язык?

— Да, как раз вспоминали, как у нас в игре со Словенией были хорошие моменты во взаимодействии. Теперь нужно в «Динамо» это все улучшать, чтобы показать хороший результат.

Источник: https://fcdm.ru/news/daniil-fomin-na-domasnix-igrax-dinamo-ispytyvayu-nastoyashhii-kaif
Даниил Фомин
Федор Смолов
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