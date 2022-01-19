Йоп: «Понимал, что мою фамилию знает вся футбольная Россия»

Бывший защитник «Москвы» Мариуш Йоп рассказал о периоде карьеры в России.

«Мне рассказали при переходе, что моя фамилия — ругательное слово в России. А что мне с этим делать? Ничего. Просто принимать, — цитирует «Чемпионат» Йопа. — Шутили ли партнеры на эту тему? Если и шутили, то не с фамилией. Но я четко понимал: мою фамилию знает вся футбольная Россия. Вообще, у меня очень хорошие воспоминания о вашей стране, ко мне все относились очень позитивно».

Напомним, Йоп выступал за «Москву» с 2004 по 2009 год. За это время центральный защитник провел 101 матч, в которых ему удалось отметиться 4 голами, также на его счету одна результативная передача.