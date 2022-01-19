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Допинг

Сегодня, 11:24

Полузащитника ЦСКА Мухина чаще всех проверяли на допинг в РУСАДА в 2021 году

Иван Торопцев
Корреспондент
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин стал самым проверяемым на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2021 году, сообщает ТАСС.

В прошлом году 20-летний футболист проходил тестирование в РУСАДА три раза. По два раза на допинг проверили 11 футболистов: Ильзата Ахметова, Игоря Акинфеева, Ивана Облякова (все трое — ЦСКА), Дмитрия Баринова («Локомотив»), Кирилла Кравцова, Даниила Кругового, Андрея Мостового (все трое — «Зенит»), Дмитрия Тихого («Химки»), Арсена Захаряна («Динамо»), Владислава Камилова («Уфа»), а также Федора Смолова, перешедшего в январе из «Локомотива» в московское «Динамо».

Всего в прошлом году РУСАДА проверило на допинг 73 футболиста.

Источник: https://tass.ru/sport/13464727
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
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 - : -
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