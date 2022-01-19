Полузащитника ЦСКА Мухина чаще всех проверяли на допинг в РУСАДА в 2021 году

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин стал самым проверяемым на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2021 году, сообщает ТАСС.

В прошлом году 20-летний футболист проходил тестирование в РУСАДА три раза. По два раза на допинг проверили 11 футболистов: Ильзата Ахметова, Игоря Акинфеева, Ивана Облякова (все трое — ЦСКА), Дмитрия Баринова («Локомотив»), Кирилла Кравцова, Даниила Кругового, Андрея Мостового (все трое — «Зенит»), Дмитрия Тихого («Химки»), Арсена Захаряна («Динамо»), Владислава Камилова («Уфа»), а также Федора Смолова, перешедшего в январе из «Локомотива» в московское «Динамо».

Всего в прошлом году РУСАДА проверило на допинг 73 футболиста.