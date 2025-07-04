Жерсон расторг контракт с «Фламенго» и перешел в «Зенит». Сумма сделки — 25 миллионов евро

Полузащитник Жерсон расторг контракт с «Фламенго» в одностороннем порядке, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

28-летний футболист продолжит карьеру в «Зените». Отмечается, что сине-бело-голубые выплатили компенсацию «Фламенго» в размере 25 миллионов евро.

«Фламенго» выражает благодарность Жерсону за время, проведенное в команде. В составе красно-черных он завоевал множество титулов, с честью носил форму клуба и стал настоящим любимцем болельщиков благодаря самоотдаче на поле. Клуб желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба из Бразилии.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ», что команда представит Жерсона на матче против «Сьона» 9 июля.

Футболист выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи.