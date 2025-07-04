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4 июля 2025, 20:15

Жерсон расторг контракт с «Фламенго» и перешел в «Зенит». Сумма сделки — 25 миллионов евро

Алина Савинова
Жерсон.
Фото Reuters

Полузащитник Жерсон расторг контракт с «Фламенго» в одностороннем порядке, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

28-летний футболист продолжит карьеру в «Зените». Отмечается, что сине-бело-голубые выплатили компенсацию «Фламенго» в размере 25 миллионов евро.

«Фламенго» выражает благодарность Жерсону за время, проведенное в команде. В составе красно-черных он завоевал множество титулов, с честью носил форму клуба и стал настоящим любимцем болельщиков благодаря самоотдаче на поле. Клуб желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба из Бразилии.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ», что команда представит Жерсона на матче против «Сьона» 9 июля.

Футболист выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи.

Иван Сергеев, Манфред Угальде, Антон Заболотный и&nbsp;Лечи Садулаев.Сергеев завис на пути в «Динамо», «Спартак» взял Заболотного и может продать Угальде. Таблица трансферов РПЛ

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Жерсон
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ФК Зенит
ФК Фламенго
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«Динамо» может объявить о трансфере Сергеева на матче с «Партизаном». На стадионе зарезервировали место для форварда

Сергеев приехал на стадион «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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