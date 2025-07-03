«Зенит» представит Жерсона на матче против «Сьона»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о том, когда хавбек «Фламенго» Жерсон прибудет в расположение сине-бело-голубых.

2 июля сообщалось, что «Фламенго» ждет от «Зенита» финансовых гарантий, чтобы завершить трансфер игрока.

— Когда ждать приезда Жерсона в Санкт-Петербург?

— После нескольких дней отдыха он прибудет в расположение «Зенита». Игрок будет представлен на матче с «Сьоном».

«Зенит» и «Сьон» встретятся в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии в среду, 9 июля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Футболист выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи.