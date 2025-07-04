Сергеев приехал на стадион «Динамо»

Форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева заметили на стадионе «Динамо».

Сергеев вместе с нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным смотрит матч против «Партизана». Ожидается, что сегодня московский клуб объявит о переходе 30-летнего россиянина.

Сергеев в сезоне-2024/25 забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за «Крылья Советов».