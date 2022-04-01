Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал о своем восстановлении после травмы крестообразных связок.

— Ты форсировал восстановление, чтобы вернуться под Евро? Или у тебя все шло планомерно?

— Я вышел быстрее. Не в тот срок, когда должен был.

— Почему?

— Наверное, это было связано с Евро. Я в голове держал это.

— То есть ты просил, чтобы тебя начали выпускать пораньше?

— Да.

— Почему клуб на это пошел?

— Все зависело от моей ноги.

— Объясни. Тебе было больно, но ты не говорил?

— Нет. Когда я говорил, что хочу, мне уже не было больно. Был страх в голове. И я благодарен Станиславу Саламовичу [Черчесову]. Когда я приехал в сборную, то еще думал о травме. Прошла пара дней, мы где-то с ним встретились, и он говорит мне: «Сколько можно?» Я стою, смотрю в непонятках, а он: «Еще раз говорю, сколько можно?» Я спрашиваю: «Вы о чем?» — «Сколько еще можно думать о колене во время тренировок и игр? С сегодняшнего дня ты должен забыть об этом». И все, на следующий день я вышел и уже вообще не думал, серьезно.

— Так просто?

— Да, как будто что-то щелкнуло.

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