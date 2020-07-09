Полузащитник «Динамо» Максимилиан Филлип подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:2).

— Не знаю даже, что и сказать, — приводит слова Филлипа официальный сайт клуба. — Трудно объяснить, почему так случилось. Это уже не первый матч, когда мы допускаем необъяснимые ошибки в обороне и дарим сопернику голы. В прошлом туре с «Арсеналом» и сегодня мы создали немало голевых моментов.

Соперник караулил нашу ошибку и добился своего. Результат не могу назвать справедливым. Рассчитывали на большее. У нас было гораздо больше опасных подходов к чужим воротам, чем в прошедшей игре с Тулой. Играли неплохо. Да, иногда мы принимали неправильные решения на поле. Но в целом выглядели достойно. А этот гол на последних секундах... Нелегко подбирать слова после столь обидного поражения.

— В первом тайме у вас был шанс отличиться. Вы пробили в угол, но вратарь смог отразить удар.

— Да, я оказался на неплохой позиции перед воротами и пробил. Получился хороший удар. Конечно, я могу пробить куда лучше. Но и голкипер не сплоховал. Вытянулся в струнку и парировал мой удар. Можно сказать, что мне немного не повезло. Сейчас нет времени переживать неудачу. Впереди следующая игра чемпионата.

— Как вы себя ощущали физически? На «Екатеринбург Арене» было жарко, словно в сауне.

— В первом тайме было очень жарко, но обе команды находились в одинаковых условиях. Сейчас после игры могу сказать, что сильно устал. Буду готовиться к следующему матчу.