Фильцов: «Может быть, приобретения «Зенита» и «Спартака» сыграют им в минус»

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов сравнил зимнюю трансферную кампанию трех лидеров чемпионата России.

«То, что «Краснодар» никого не купил, то это не всегда плохо. Команда сыгранная, футболисты друг друга знают, понимают, чего от себя ожидать. Да, могли с кем-то из потенциальных новичков и не договориться. Но это не плохо, что «Краснодар» никого не купил.

Может быть, приобретения «Зенита» и «Спартака» сыграют им в минус. Но когда такие большие клубы берут футболистов, то они долго их ведут, подбирают точечно. Это плюс, когда именитые игроки приходят в клуб, но и в случае «Краснодара» отсутствие покупок — это не минус. Есть костяк, с которым можно работать.

Если смотреть на тройку лидеров таблицы: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», то по подбору игроков выделяется «Зенит». Но они всегда выделяются своими трансферами значимых футболистов. В этом смысле «Зенит» всегда в приоритете. Но оценивать надо команды по конечной турнирной таблице, кто и на каком месте окажется. Весной мы увидим, кто из клубов был прав», — цитирует Legalbet Фильцова.

После первой части сезона «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков, у «Спартака» — 37.