Динамовцам провели семинар по судейству

По данным «СЭ», сегодня, 20 февраля, на сборе в ОАЭ главный национальный инструктор судейского комитета РФС Николай Левников провел семинар по судейству для футболистов и тренеров «Динамо».

Левников рассказал нюансы современных трактовок правил, обсудил с динамовцами спорные эпизоды.