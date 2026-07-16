Экс-полузащитник «Спартака» Владислав Дуюн умер в возрасте 49 лет

Чемпион России в составе «Спартака» Владислав Дуюн скончался 15 июля в возрасте 49 лет после продолжительной болезни, сообщает matchtv.ru со ссылкой на старшего брата футболиста Владимира.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Дуюн будет похоронен 18 июля в Подмосковье.

«Он боролся года полтора. У него осталось трое детей — 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак. Влад хорошим парнем был, о нем все его партнеры хорошо отзывались всегда. Одно время он занимался молодежью, но после того, как умерла жена, сосредоточился на детях», — сказал Владимир Дуюн.

Дуюн играл за «Спартак» в 1996 и 1997 годах. Затем выступал за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш», «Балтику», саратовский «Сокол», «Витязь», подольский «Авангард» и другие клубы. Профессиональную карьеру Дуюн завершил в 2012 году.