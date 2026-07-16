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Экс-полузащитник «Спартака» Владислав Дуюн умер в возрасте 49 лет

Руслан Минаев

Чемпион России в составе «Спартака» Владислав Дуюн скончался 15 июля в возрасте 49 лет после продолжительной болезни, сообщает matchtv.ru со ссылкой на старшего брата футболиста Владимира.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Дуюн будет похоронен 18 июля в Подмосковье.

«Он боролся года полтора. У него осталось трое детей — 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак. Влад хорошим парнем был, о нем все его партнеры хорошо отзывались всегда. Одно время он занимался молодежью, но после того, как умерла жена, сосредоточился на детях», — сказал Владимир Дуюн.

Дуюн играл за «Спартак» в 1996 и 1997 годах. Затем выступал за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш», «Балтику», саратовский «Сокол», «Витязь», подольский «Авангард» и другие клубы. Профессиональную карьеру Дуюн завершил в 2012 году.

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Источник: Воробьев подписал контракт с «Краснодаром» до 2030 года
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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