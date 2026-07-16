РФС планирует внедрить камеры на судьях в РПЛ с сезона-2026/27

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что нательные камеры на арбитрах могут начать использовать в РПЛ в предстоящем сезоне.

По словам Каманцева, камеры уже опробовали во Второй лиге «Б», а в ближайшее время их планируют использовать на одном из матчей ФНЛ.

«Это те форматы и изменения, которые мы поддерживаем: они дадут больше динамики при показе. Это не только оживляет картинку для телезрителя, но и позволяет получить хороший видеоматериал для обучения арбитров — у нас есть специальные занятия для судей, когда они находятся под высокой физической нагрузкой, подбегают к монитору для принятия решения. Картинка с тактической камеры полезна, но будет любопытнее, когда судья «в мыле» подбежит и будет видеть момент со своего же специфического ракурса», — цитирует Каманцева РИА «Новости».

Он добавил, что техническая обкатка продолжается, чтобы избежать сбоев в коммуникации.

«Рассчитываем, что в РПЛ это появится в этом сезоне. Сейчас идет техническая обкатка. Политический вопрос о том, что это нужно делать, уже принят», — добавил Каманцев.

Сезон-2026/27 РПЛ стартует 24 июля. В первом матче ЦСКА примет на своем поле «Балтику».