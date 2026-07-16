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РФС планирует внедрить камеры на судьях в РПЛ с сезона-2026/27

Сергей Ярошенко

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что нательные камеры на арбитрах могут начать использовать в РПЛ в предстоящем сезоне.

По словам Каманцева, камеры уже опробовали во Второй лиге «Б», а в ближайшее время их планируют использовать на одном из матчей ФНЛ.

«Это те форматы и изменения, которые мы поддерживаем: они дадут больше динамики при показе. Это не только оживляет картинку для телезрителя, но и позволяет получить хороший видеоматериал для обучения арбитров — у нас есть специальные занятия для судей, когда они находятся под высокой физической нагрузкой, подбегают к монитору для принятия решения. Картинка с тактической камеры полезна, но будет любопытнее, когда судья «в мыле» подбежит и будет видеть момент со своего же специфического ракурса», — цитирует Каманцева РИА «Новости».

Он добавил, что техническая обкатка продолжается, чтобы избежать сбоев в коммуникации.

«Рассчитываем, что в РПЛ это появится в этом сезоне. Сейчас идет техническая обкатка. Политический вопрос о том, что это нужно делать, уже принят», — добавил Каманцев.

Сезон-2026/27 РПЛ стартует 24 июля. В первом матче ЦСКА примет на своем поле «Балтику».

Источник: РИА Новости
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РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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