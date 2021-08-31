Федун высказался о возможных переговорах с Черчесовым
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу информации о том, что Станислав Черчесов может возглавить московский клуб.
Ранее издание Sport24 сообщило, что специалист уже провел переговоры с красно-белыми о новой должности.
«Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу «хочу бабла», — цитирует Федуна «Рейтинг Букмекеров».
Черчесов покинул пост главного тренера сборной России 9 июля. Он возглавлял команду с 2016 года.
После шести туров Тинькофф РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-fedun-o-peregovorah-s-cherchesovy-m-ne-rasprostranyayu-sluhi-po-printsipu-hochu-babla/
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