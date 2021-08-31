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Макаров: «Надеюсь, что Хвича уедет, потому что он здесь может закиснуть»

15:56
Денис Макаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Макаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в большом интервью «СЭ» ответил на вопрос о сравнении в тренировочном процессе хавбеков «Рубина» и бело-голубых Хвичи Кварацхелии и Арсена Захаряна.

Денис Макаров.«В 14 лет из-за травмы провел год без футбола. А потом поехал в Якутию». Большое интервью Дениса Макарова

— Кто творит более фантастические вещи на тренировках — Захарян или Хвича?

— При всем уважении к Захе все-таки Хвича. Но они очень разные. У Кварацхелии дар обыгрывать, создавать моменты, делать все красиво. Он более техничен в работе с мячом. А Захарян более умный игрок. Может и отдать тонкую передачу, и ударить. Большой молодец, и ему надо просто не сбавлять требований к себе. У них с Тюкавиным хорошая взаимосвязь, они здорово чувствуют друг друга, знают, кто в каком месте окажется. И главный тренер обоим сильно доверяет, а они доказывают, что такого отношения заслуживают.

— Удивляетесь, что Хвича никак не уедет?

— Надеюсь, что уедет. Потому что здесь он может чуть-чуть закиснуть. У него очень большой потенциал. Если еще поставит голову в правильном направлении, то, не сомневаюсь, станет большим футболистом.

— Что вы имеете в виду?

— То, как он заигрывается. Хвича как будто хочет родить от мяча. Иногда на тренировках было такое, что мы говорили друг другу: ему можно дать один мяч, а мы все другим поиграем. Если этот момент переосмыслит и уедет в Европу — все у него получится.

— Не думаете, что его не отпускают из-за вашего перехода в «Динамо»?

— Не думаю. Если будет хорошее предложение, то его отпустят. И это будет правильно для него. Главное, чтобы он здесь не застрял.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Игорь Рабинер все материалы автора

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