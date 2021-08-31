Макаров: «Надеюсь, что Хвича уедет, потому что он здесь может закиснуть»
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в большом интервью «СЭ» ответил на вопрос о сравнении в тренировочном процессе хавбеков «Рубина» и бело-голубых Хвичи Кварацхелии и Арсена Захаряна.
— Кто творит более фантастические вещи на тренировках — Захарян или Хвича?
— При всем уважении к Захе все-таки Хвича. Но они очень разные. У Кварацхелии дар обыгрывать, создавать моменты, делать все красиво. Он более техничен в работе с мячом. А Захарян более умный игрок. Может и отдать тонкую передачу, и ударить. Большой молодец, и ему надо просто не сбавлять требований к себе. У них с Тюкавиным хорошая взаимосвязь, они здорово чувствуют друг друга, знают, кто в каком месте окажется. И главный тренер обоим сильно доверяет, а они доказывают, что такого отношения заслуживают.
— Удивляетесь, что Хвича никак не уедет?
— Надеюсь, что уедет. Потому что здесь он может чуть-чуть закиснуть. У него очень большой потенциал. Если еще поставит голову в правильном направлении, то, не сомневаюсь, станет большим футболистом.
— Что вы имеете в виду?
— То, как он заигрывается. Хвича как будто хочет родить от мяча. Иногда на тренировках было такое, что мы говорили друг другу: ему можно дать один мяч, а мы все другим поиграем. Если этот момент переосмыслит и уедет в Европу — все у него получится.
— Не думаете, что его не отпускают из-за вашего перехода в «Динамо»?
— Не думаю. Если будет хорошее предложение, то его отпустят. И это будет правильно для него. Главное, чтобы он здесь не застрял.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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