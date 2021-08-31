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Червиченко — о Черчесове в «Спартаке»: «Хозяйка категорически против этого. А ее мнение очень весомое»

15:30
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера клуба Станислава Черчесова.

«Я в это не верю. Во-первых, вы помните, что при приходе Черчесова в «Спартаке» должна умереть одна дама, по ее же собственным словам. Во-вторых, с трудом верю в успех этого мероприятия. В «Спартаке» могут отмочить все что угодно, это аксиома. Позвать туда могут кого угодно и как угодно. Просто этот момент как-то немного не вписывается в логику нынешних событий. У Черчесова начались проблемы в сборной из-за непонятных личностей, которые появлялись в команде. А это то, от чего «Спартак» очень хочет избавится и не хочет видеть в своем пространстве. Ну и хозяйка, будем называть ее так, категорически против этого решения, а как мы видим, ее мнение очень весомое. Логики никакой, но «Спартак» часто делает такие вещи вне логики», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После шести туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 10-е место, набрав семь очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
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Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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