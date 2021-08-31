Червиченко — о Черчесове в «Спартаке»: «Хозяйка категорически против этого. А ее мнение очень весомое»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера клуба Станислава Черчесова.
«Я в это не верю. Во-первых, вы помните, что при приходе Черчесова в «Спартаке» должна умереть одна дама, по ее же собственным словам. Во-вторых, с трудом верю в успех этого мероприятия. В «Спартаке» могут отмочить все что угодно, это аксиома. Позвать туда могут кого угодно и как угодно. Просто этот момент как-то немного не вписывается в логику нынешних событий. У Черчесова начались проблемы в сборной из-за непонятных личностей, которые появлялись в команде. А это то, от чего «Спартак» очень хочет избавится и не хочет видеть в своем пространстве. Ну и хозяйка, будем называть ее так, категорически против этого решения, а как мы видим, ее мнение очень весомое. Логики никакой, но «Спартак» часто делает такие вещи вне логики», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
После шести туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 10-е место, набрав семь очков.
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