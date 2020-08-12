Владелец «Спартака» Леонид Федун допускает, что команда в будущем может покинуть поле из-за судейства.

«Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21, — говорится в заявлении Федуна, опубликованном на официальном сайте красно-белых. — Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол!»

В заявлении также говорится, что «Спартак» не снимется с чемпионата.

После матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором арбитр Василий Казарцев дважды наказал красно-белых 11-метровыми ударами, Леонид Федун заявил «СЭ», что намерен снять команду с чемпионата из-за необъективного судейства. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил нашему изданию, что второй пенальти в конце игры был назначен ошибочно.