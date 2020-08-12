«Спартак» не снимается. Федун выступил с заявлением

Сайт «Спартака» опубликовал заявление владельца клуба Леонида Федуна. Он заявил, что красно-белые продолжат выступление в сезоне, но не исключил: если судейская травля продолжится, команда покинет поле.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал ФК «Спартак-Москва» в борьбе с произволом со стороны судей, - говорится в заявлении Федуна. - Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.



Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!



Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.



Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол!»

Напомним, в воскресенье, 9 августа, после матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором арбитр Василий Казарцев назначил два 11-метровых удара в ворота красно-белых, Леонид Федун заявил «СЭ», что намерен снять команду с чемпионата из-за судейства. При этом глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил нашему изданию: второй пенальти в конце встречи — ошибка. Казарцев был отстранен от работы. Рефери также согласился пройти проверку на детекторе лжи, то же самое может сделать видеоассистент Алексей Еськов.