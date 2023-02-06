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Федотов — о трансферных целях ЦСКА в 2022 году: «Мы не получили всех, на кого изначально рассчитывали»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что ситуация с отстранением российских команд от еврокубков усложнила подписание иностранных игроков.

«Футболист должен подойти нам по всем параметрам. Это сложно. Причины всем известны: это Россия, нет еврокубков — а значит, автоматически вырастают цена и желаемая зарплата. На рынке зачастую для клубов РПЛ доступны только футболисты после травмы, те, кому нужно восстанавливать кондиции, перезапускать карьеру, кто потерял место в стартовом составе своего клуба. Мы проделали колоссальную работу во время трансферного окна, времени было мало, набирали в том числе на флажке — и не получили всех, на кого изначально рассчитывали. Только к восьмому туру подписали Рошу», — приводит Sport24 слова Федотова.

По итогам 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-fedotov-o-transferakh-tsska-2022-ne-poluchili-vsekh-na-kogo-rasschityvali-eto-rossiya-net-yevrokubkov-tsena-rastet
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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