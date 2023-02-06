Ребров и помощник Абаскаля посетили матч «Зенита» в ОАЭ

Как стало известно «СЭ», помощник главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович и технический координатор красно-белых Артем Ребров посетили товарищеский матч «Зенита» против «Урала» на тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ).

Второй учебно-тренировочный сбор питерского клуба проходит с 1 февраля и завершится 14 февраля.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.