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Сегодня, 11:28

Ари считает, что «Зенит» мог бы выиграть Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Краснодара» Ари предположил, смог бы «Зенит» выиграть Лигу чемпионов, если бы российские клубы не были отстранены от участия в еврокубках.

«Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках. У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы.

В чемпионате Бразилии «Зенит» боролся бы с «Фламенго» и «Палмейрасом» за первую строчку — это самые сильные команды. Возможно, «Зенит» был бы среди лучших трех команд лиги», — приводит «РБ Спорт» слова Ари.

В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, обыграв в финале шотландский «Рейнджерс» (2:0). Лучший результат сине-бело-голубых в Лиге чемпионов — стадия 1/8 финала. В плей-офф турнира «Зенит» выходил четыре раза — в 2012, 2013, 2014 и 2016 годах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-zenit-vy-igral-by-ligu-chempionov-v-blizhajshie-neskol-ko-let/
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ФК Зенит
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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