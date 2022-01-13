Федотов подробно ответил на вопрос, продолжит ли Ивелин Попов выступать за «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о ситуации вокруг болгарина Ивелина Попова, по слухам, недовольного малым количеством игровой практики в первой части сезона и якобы планировавшего сменить команду.

— Вы нервничали из-за того, что больше месяца пришлось играть без ударного форварда? Высказывали ли Борису Ротенбергу и Дмитрию Рубашко неудовольствие по этому поводу?

— Это не всегда зависит от боссов. Работа велась, что-то получалось, что-то — нет. У нас есть футболисты, способные сыграть ложного нападающего, — например, Ивелин Попов. Он с этой ролью справился — и передачи голевые отдавал, и несколько важных мячей забил.

— Позже болгарин сел на лавку, и в декабре по его настроению показалось, что он на низком старте, чтобы уйти из команды. Какова ситуация с Поповым сейчас?

— После тяжелой травмы Ивелин пропустил год. Его восстановление очень затянулось, мы рассчитывали на другие сроки. В первый месяц сезона у него было достаточно игровой практики — и объяснимо, что затем наступил физиологический спад. Тем не менее за то время, что Попов провел на поле, он забил четыре мяча, отдал несколько голевых передач и вообще внес весомый вклад в результаты команды.

Мы пообщались, нашли точки соприкосновения, и на данный момент у нас нет никаких противоречий. Начинаем подготовку к заключительной части чемпионата, и никакого разговора о его уходе нет.

Попов выступает за «Сочи» с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 34-летний болгарин принял участие в 17 матчах команды, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.

Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»