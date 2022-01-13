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Федотов подробно ответил на вопрос, продолжит ли Ивелин Попов выступать за «Сочи»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о ситуации вокруг болгарина Ивелина Попова, по слухам, недовольного малым количеством игровой практики в первой части сезона и якобы планировавшего сменить команду.

— Вы нервничали из-за того, что больше месяца пришлось играть без ударного форварда? Высказывали ли Борису Ротенбергу и Дмитрию Рубашко неудовольствие по этому поводу?

— Это не всегда зависит от боссов. Работа велась, что-то получалось, что-то — нет. У нас есть футболисты, способные сыграть ложного нападающего, — например, Ивелин Попов. Он с этой ролью справился — и передачи голевые отдавал, и несколько важных мячей забил.

— Позже болгарин сел на лавку, и в декабре по его настроению показалось, что он на низком старте, чтобы уйти из команды. Какова ситуация с Поповым сейчас?

— После тяжелой травмы Ивелин пропустил год. Его восстановление очень затянулось, мы рассчитывали на другие сроки. В первый месяц сезона у него было достаточно игровой практики — и объяснимо, что затем наступил физиологический спад. Тем не менее за то время, что Попов провел на поле, он забил четыре мяча, отдал несколько голевых передач и вообще внес весомый вклад в результаты команды.

Мы пообщались, нашли точки соприкосновения, и на данный момент у нас нет никаких противоречий. Начинаем подготовку к заключительной части чемпионата, и никакого разговора о его уходе нет.

Попов выступает за «Сочи» с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 34-летний болгарин принял участие в 17 матчах команды, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.

Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Ивелин Попов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
27.02 16:30
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