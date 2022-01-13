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Сегодня, 18:22

Источник: Кокорин в «Спартаке» мог получать ежемесячно 22-миллионую премию за хорошее поведение

Евгений Петров
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации Telegram-канала Baza, бывший форвард «Спартака» Александр Кокорин получал в клубе премию за то, что не нарушал правила распорядка.

В частности, он получал эти деньги за то, что не употреблял алкоголь перед играми, не спорил с тренерами, не прогуливал тренировки, не опаздывал, не пропускал игры, не договаривался с другими командами. При этом он также получил подписной бонус в размере четырех миллионов евро.

Еще 690 000 евро футболист мог получить за 15 очков по системе «гол+пас», но это условие он не выполнил. Напомним, что 30-летний форвард сейчас выступает за «Фиорентину». В Италии он стал лауреатом премии «Золотая урна» в номинации «Посмешище».

Источник: https://t.me/bazabazon/9407
Александр Кокорин
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
26.02 16:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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27.02 19:00
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