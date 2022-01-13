Источник: Кокорин в «Спартаке» мог получать ежемесячно 22-миллионую премию за хорошее поведение

По информации Telegram-канала Baza, бывший форвард «Спартака» Александр Кокорин получал в клубе премию за то, что не нарушал правила распорядка.



В частности, он получал эти деньги за то, что не употреблял алкоголь перед играми, не спорил с тренерами, не прогуливал тренировки, не опаздывал, не пропускал игры, не договаривался с другими командами. При этом он также получил подписной бонус в размере четырех миллионов евро.

Еще 690 000 евро футболист мог получить за 15 очков по системе «гол+пас», но это условие он не выполнил. Напомним, что 30-летний форвард сейчас выступает за «Фиорентину». В Италии он стал лауреатом премии «Золотая урна» в номинации «Посмешище».