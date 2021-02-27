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Тренер ЦСКА Гончаренко: «Локомотив» ничего не создал в атаке, кроме двух голов»

21:10
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи. Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» 27 февраля.

— Мне сложно сказать, что всё шло не так. Достаточно неплохо играли, что касается второго тайма. «Локомотив» ничего не создал в атаке, кроме двух голов, что сложно назвать голевыми моментами. Мы снова бьем пенальти и не забиваем их. Тем не менее, мне понравилось, как мы отреагировали на 2:0. Две замены перед вторым таймом? Это не претензии к игрокам ЦСКА, хотелось как-то изменить игру. К схеме «Локомотива» были готовы, знали, как они будут прессинговать, что будут играть агрессивно. В первом тайме получилось плохо, во втором — лучше. Что не так с 11-метровыми? Наверное, у нас было бы больше очков, если бы реализовывали их. Такие матчи как с «Локомотивом» надо выигрывать. Это был один матч, нам надо продолжать дальше играть, — сказал Гончаренко в эфире matchtv.ru.

ЦСКА с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" - шестая строчка и 31 балл.

Локомотив — ЦСКА

 

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