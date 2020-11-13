Федотов — о стадионе «Сочи»: «Газон гибнет. С июля там — плесень, влага, какие-то жучки с личинками»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии газона «Фишт».
— Осенью сочинский газон поругивали. Каков он сейчас? — вопрос Федотову.
— К сожалению, не очень, — цитирует «Матч ТВ» Федотова. — И на «Фиште», и на наших тренировочных полях, которые готовили к чемпионату мира для португальцев. Начиная с июля — плесень, влага, какие-то жучки с личинками. Гибнет трава.
— Что говорят агрономы и энтомологи?
— Близость моря, жаркий климат. Жаль, потому что газон просто исчезает.
— На Центральном стадионе имени Славы Метревели вроде бы нормальное поле.
— Был недавно на матче нашей молодежи. До нее там играли регбисты, так что газон тоже не идеальный.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1269753_Vladimir_Fedotov_Nachinaja_s_ijula_na_Fishte_plesen_vlaga_zhuchki_s_lichinkami