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Федотов — о стадионе «Сочи»: «Газон гибнет. С июля там — плесень, влага, какие-то жучки с личинками»

15:11
Стадион &quot;Фишт&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Стадион &quot;Фишт&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии газона «Фишт».

— Осенью сочинский газон поругивали. Каков он сейчас? — вопрос Федотову.

— К сожалению, не очень, — цитирует «Матч ТВ» Федотова. — И на «Фиште», и на наших тренировочных полях, которые готовили к чемпионату мира для португальцев. Начиная с июля — плесень, влага, какие-то жучки с личинками. Гибнет трава.

— Что говорят агрономы и энтомологи?

— Близость моря, жаркий климат. Жаль, потому что газон просто исчезает.

— На Центральном стадионе имени Славы Метревели вроде бы нормальное поле.

— Был недавно на матче нашей молодежи. До нее там играли регбисты, так что газон тоже не идеальный.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1269753_Vladimir_Fedotov_Nachinaja_s_ijula_na_Fishte_plesen_vlaga_zhuchki_s_lichinkami

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