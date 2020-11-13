Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии газона «Фишт».

— Осенью сочинский газон поругивали. Каков он сейчас? — вопрос Федотову.

— К сожалению, не очень, — цитирует «Матч ТВ» Федотова. — И на «Фиште», и на наших тренировочных полях, которые готовили к чемпионату мира для португальцев. Начиная с июля — плесень, влага, какие-то жучки с личинками. Гибнет трава.

— Что говорят агрономы и энтомологи?

— Близость моря, жаркий климат. Жаль, потому что газон просто исчезает.

— На Центральном стадионе имени Славы Метревели вроде бы нормальное поле.

— Был недавно на матче нашей молодежи. До нее там играли регбисты, так что газон тоже не идеальный.