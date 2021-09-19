Владимир Федотов: «Динамо» использовало нашу ошибку»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями после матча восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:1)
«Хороший футбол был, — сказал Федотов в эфире канала «Матч премьер». — Соперник использовал нашу ошибку. У нас потом был много подходов, но не хватало последнего паса, последнего удара. Есть над чем работать и куда двигаться.
Мы говорили, что нужно быть аккуратными, но нас не услышали. В принципе, там было стечение обстоятельств. Поражение — это всегда разочарование. Как оно нас может радовать, тем более, на домашней арене»?
Единственный мяч на 12-й минуте забил Арсен Захарян.
Методология
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