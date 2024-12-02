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Федорищев: «Мы должны научиться иметь смелость говорить, если правила устарели»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о направлениях в работе по спорту.

«Второе направление работы — мы должны научиться иметь смелость говорить, если правила устарели, формировать здравые идеи. Как, например, в российском футболе. Также важны юридическая консультация и поддержка инициатив. В индустрии спорта десятки миллиардов рублей, они направляются на разные цели. Почему бы нам не вложиться в законодательную базу и технологии? Не подменять работу федерации, а помогать. У спортсменов должна быть площадка, чтобы высказать свое мнение. В федерации могут не поддержать инициативу спортсмена.

Третье направление — принял решение поддержать движение у нас в регионе. Благодарен спортсменам, которые хотят его поддерживать. Я проверял, звонил спортсменам, сам спрашивал — без политики и идеологии. Мы поддерживаем», — заявил Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Вячеслав Федорищев
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«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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