Федорищев: «Мы должны научиться иметь смелость говорить, если правила устарели»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о направлениях в работе по спорту.

«Второе направление работы — мы должны научиться иметь смелость говорить, если правила устарели, формировать здравые идеи. Как, например, в российском футболе. Также важны юридическая консультация и поддержка инициатив. В индустрии спорта десятки миллиардов рублей, они направляются на разные цели. Почему бы нам не вложиться в законодательную базу и технологии? Не подменять работу федерации, а помогать. У спортсменов должна быть площадка, чтобы высказать свое мнение. В федерации могут не поддержать инициативу спортсмена.

Третье направление — принял решение поддержать движение у нас в регионе. Благодарен спортсменам, которые хотят его поддерживать. Я проверял, звонил спортсменам, сам спрашивал — без политики и идеологии. Мы поддерживаем», — заявил Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.