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Сегодня, 13:39

«Ростов» отложил переговоры по возможному трансферу Глебова до зимней паузы

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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По данным «СЭ», «Ростов» отложил все разговоры по теме трансфера полузащитника команды Данила Глебова до зимней паузы.

К 25-летнему игроку проявляет интерес московское «Динамо». Сделка зависит от того, насколько пожелания «Ростова» по сумме трансфера совпадут с возможностями и представлениями бело-голубых.

В текущем сезоне Глебов сыграл 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Данил Глебов
ФК Ростов
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 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
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