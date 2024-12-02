Шикунов о голе Угальде: «Так забивают форварды, которые стоят больше 10 миллионов евро»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил победу красно-белых над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

— Феноменальная игра «Спартака»?

— Считаю, это лучший матч красно-белых за последние два года.

— Даже так?

— Да, «Локо» победили тоже крупно — 5:2. Но там все-таки играли дома, плюс был «подарок» от Лантратова, после которого железнодорожники рассыпались. А сегодня переиграли «Краснодар» на его поле. Практически все 90 минут подопечные Станковича все держали под своим контролем. Самоотдача просто какая-то нечеловеческая, ей богу! Физическая подготовка москвичей — потрясающая!

— Да и с составом Станкович, похоже, полностью угадал.

— Пара центральных защитников — Бабич-Дуарте — это что-то! Кордоба же тоже непростой парень, а что он сегодня показал? Ему все перекрыли. Кордоба первый раз выиграл единоборство и пробил из-под Бабича лишь на 63-й минуте. Выше. Только вдумайтесь в это! Умяров и Пруцев перегрызли все в центре поля. Ну а Барко и Угальде — тут все понятно без лишних слов (улыбается). Первый гол костариканца — феноменальный! Обработка мяча с уходом в сторону. Сложнейший по исполнению прием. Так умеют забивать только большие футболисты, которые стоят больше 10 миллионов.

— А вы ведь в Угальде тоже поначалу не верили.

— Да. До конца не понимал его возможностей, потенциала. Но надо сказать, что и использовали его не всегда по назначению. Тот же Абаскаль иногда отправлял парня на фланг. Зачем?

Его место только в створе ворот! Только в центре. Угальде играет в стиле великих невысоких нападающих прошлых лет. Имею в виду, например, Герда Мюллера, Жан Пьера Папена. Этакие забивные малыши (улыбается). Вот он из этой серии. А когда его сдвигают куда-то на край, мы его, увы, теряем. КПД сразу же снижается. На острие он гораздо опаснее. И сейчас мы видим, что Угальде способен забивать стабильно и много.