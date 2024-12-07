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Сегодня, 19:04

Представитель Дзюбы о решении игрока не праздновать гол «Зениту»: «Он проявил уважение к своей бывшей команде»

Константин Белов
Корреспондент
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Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение 36-летнего игрока не праздновать гол в ворота «Зенита».

«Мы не обсуждали этот момент с Артемом, это лучше у него спросить. Мне кажется, что он проявил уважение к своей бывшей команде, в которой провел немало лет, выиграл немало титулов. Мне кажется, что здесь все очевидно. Артем всегда отличался, и будет отличаться уважением на поле и за его пределами», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба провел в этом сезоне 10 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
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Динамо Мх – Рубин
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Динамо – Химки
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 - : -
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Локомотив

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Рубин

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Бителло

Динамо

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