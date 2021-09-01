Футболисты «Спартака» записали обращение к Кралу после его перехода в «Вест Хэм»
Футболисты «Спартака» записали обращение к полузащитнику Алексу Кралу, который перешел из московской команды в «Вест Хэм».
Игроки красно-белых поблагодарили 23-летнего чеха и пожелали ему удачи в чемпионате Англии.
Вчера, 31 августа «Вест Хэм» объявил о переходе Крала в команду на правах аренды из «Спартака» с обязательным выкупом следующим летом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю