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Сегодня, 18:49

Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Уралом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» — «Урал».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Урал» — 1:0.

Матч прошел в рамках тренировочного сбора команд в Абу-Даби (ОАЭ).

Единственный гол в концовке забил форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Урал» (Россия) — 1:0

Гол: Кассьерра, 88

«Зенит»: Адамов (Васютин, 46), Марио Фернандес (Черный, 80), Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Ахметов (Коваленко, 46), Барриос, Вендел (Васильев, 69), Кассьерра, Педро (Мостовой, 63), Артур.

«Урал»: Помазун (Ал.Мамин, 46), Филипенко (Бегич, 46), Арт.Мамин (Кики, 46), Итало (Эммерсон, 46), Кулаков (Аюпов, 46. Сунгатулин, 84), Газинский (Бевеев, 46), Сиссе (Мишкич, 46), Юшин (Дмитриев, 46), Егорычев (Бочеров, 46), Концевой (Шеттине, 46), Каштанов (Ишков, 46).

27 января. Абу-Даби. Стадион «Sheikh Zayed».

Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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