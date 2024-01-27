Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Уралом»
«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Урал» — 1:0.
Матч прошел в рамках тренировочного сбора команд в Абу-Даби (ОАЭ).
Единственный гол в концовке забил форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра.
Товарищеский матч
«Зенит» (Россия) — «Урал» (Россия) — 1:0
Гол: Кассьерра, 88
«Зенит»: Адамов (Васютин, 46), Марио Фернандес (Черный, 80), Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Ахметов (Коваленко, 46), Барриос, Вендел (Васильев, 69), Кассьерра, Педро (Мостовой, 63), Артур.
«Урал»: Помазун (Ал.Мамин, 46), Филипенко (Бегич, 46), Арт.Мамин (Кики, 46), Итало (Эммерсон, 46), Кулаков (Аюпов, 46. Сунгатулин, 84), Газинский (Бевеев, 46), Сиссе (Мишкич, 46), Юшин (Дмитриев, 46), Егорычев (Бочеров, 46), Концевой (Шеттине, 46), Каштанов (Ишков, 46).
27 января. Абу-Даби. Стадион «Sheikh Zayed».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5