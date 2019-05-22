Фарфан назвал Семина легендой "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался в адрес тренера железнодорожников Юрия Семина. Он отметил, что Семин – легенда клуба.

– Вашим первым тренером в Европе стал очень популярный в России Гус Хиддинк, пригласивший вас в ПСВ. Есть что-то общее между ним и Семиным?

– Когда я только приехал, Гус начал использовать меня на флангах – то справа, то слева. Но потом, когда понял, что у меня есть, как он говорил, умение вскрывать чужую штрафную, то потихоньку переместил в центр. И я начал играть в центре атаки. Здесь, в "Локомотиве", были примерно такие же вещи – я тоже начинал играть на флангах. А уже затем Семин, как и Хиддинк в Голландии, передвинул меня в центр, где мне нравится и атаковать на острие, и поддерживать партнеров, делая им передачи из глубины. То есть Гус и Семин оказались схожи в том, что одинаково точно оценили мои возможности. А это пошло на пользу и мне, и команде.

– Вы согласны с Соломоном Кверквелией, который как-то сказал, что Семин для команды отец родной?

– Конечно, согласен со словами Соломона. Я знаю, что Семин – легенда "Локомотива", труженик, который добился с командой больших результатов, принес ей много титулов. Но для меня особенно важно, что, даже будучи иностранцем, всегда замечаю необычайную любовь болельщиков к нашему тренеру. Слышу и вижу, как они поют его имя. Знаю, что даже когда он уезжал за рубеж, болельщики не переставали его любить. Это все – результат его работы, ежедневных усилий, неустанного характера и амбиций.

– В соцсетях "Локомотива" появился коллаж на афишу американского фильма "Зеленая книга", получившего "Оскар" в этом году. На нем в автомобиле Семин и сзади вы. Это означает, что за спиной Семина вы как за каменной стеной?

– Так оно и есть, потому что я всегда играю там, где мне дается шанс. И максимально выкладываюсь. А тренер знает, что всегда может рассчитывать на мою поддержку. Где бы я ни играл, всегда буду выкладываться по максимуму. Афишу эту видел – мне ее прислали. И она очень понравилась, долго смеялся. А потом послал очень многим своим подписчикам. В команде меня даже шутя подкалывали: "Опять ты как всегда со своим папой".

– То есть можно сказать, что он за вами тоже как за каменной стеной?

– Надеюсь, что так, но лучше у него самого спросите. (Александр Львов)

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