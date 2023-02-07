Фанаты «Спартака» подарили команде баннер с изображением Николая Старостина

Фанаты «Спартака» посетили тренировку команды на сборе в Абу-Даби.

Они подарили команде памятный баннер с изображением Николая Старостина. А главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль получил на память от фанатов футболку.

Вчера, 6 февраля, футболисты «Спартака» сфотографировались со своими болельщиками после победы над «Краснодаром» (4:0).