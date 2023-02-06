Футболисты «Спартака» сфотографировались со своими болельщиками после победы над «Краснодаром»

«Спартака» разгромили «Краснодар» в матче Winline Зимнего кубка Российской премьер-лиги, который проходит в ОАЭ, со счетом 4:0.

После игры футболисты московской команды подошли к болельщикам, которые специально пришли на стадион, чтобы поддержать любимую команду.

«Спартак», набравший 5 очков, возглавляет турнирную таблицу товарищеского турнира.