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Руслан Литвинов: «Спартаку» не хватило доли везения, так было и с «Легией»

22:25
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ.

«Нам не хватило доли везения, — сказал Литвинов. — Так было и с «Легией». Я тоже виноват в этом результате. Все виноваты. Надо работать дальше, больше выкладываться на тренировках. Все ребята знают, переживают. В команде нет равнодушных. Психологически, конечно, это тяжело.

Много подряд поражений, но мы пытаемся работать, чтобы изменить ситуацию. Мы слышим трибуны. Пытаемся вернуть их доверие, которое было до этого. Мы уже собирались командой, постоянно обсуждаем, что можем добавить и исправить".

Единственный мяч в этой игре забил Антон Заболотный.

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