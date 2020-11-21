Фанаты «Ливерпуля» просят вернуть Ловрена из «Зенита»

Фанаты «Ливерпуля» бурно отреагировали на гол бывшего защитника команды Деяна Ловрена в составе «Зенита». Хорват отличился в игре 15-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» (2:2). «Ливерпуль» в этом сезоне из-за травм лишился основных центральных защитников Виргила ван Дейка и Джо Гомеса, и некоторые болельщики предложили вернуть в команду Ловрена.

karlvrys: «Мы можем арендовать его на время зимней паузы в России?»

Joruan11: «Сейчас он много забивает. Нам бы это пригодилось».

Lfc2384X: «Давай, Деян!».

jbradleymedia: «Капитан... Лидер... Легенда...»

bigalsmash: «Верните его!»

Sid_LFC: «Можно арендовать его на месяц?»

Ловрен защищал цвета «Ливерпуля» с 2014 по 2020 год и выиграл с командой чемпионат, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.