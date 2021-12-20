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Фанату «Спартаку» на пять лет запретили посещать стадионы

19:26
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Фанат «Спартака» получил запрет на посещение стадионов на пять лет и семь суток ареста за стробоскоп на матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак».

13 декабря на футбольном матче в Сочи полицейские задержали Александра Кузнецова. На фаната составили административный протокол за принесенный с собой стробоскоп — Кузнецова обвинили в грубом нарушении правил поведения зрителей.

«Фаната оставили на ночь в отделении, а затем Адлерский суд отправил его под арест на неделю. Плохие новости на этом не закончились — помимо ареста Кузнецову получил бан на пять лет запретили посещать спортивные матчи», — сообщает Telegram-канала Baza.

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Иван Шитик все материалы автора

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