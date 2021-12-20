В год 110-летия ЦСКА запустил специальный лыжный проект

В год 110-летия ЦСКА запустил спортивный проект «Бежим за ЦСКА».

Проект стартует 20 декабря 2021 года и будет продолжаться до 31 марта 2022 года.

«Болельщики должны объединиться на пути к спортивной цели — пробежать все вместе 110 000 км на лыжах. Есть и индивидуальная цель — 110 км. В зачет пойдут лыжи, бег или ходьба, это позволит принять участие в проекте как можно большему числу людей», — говорится в заявлении на сайте ЦСКА.

«Надеемся, что проект понравится болельщикам, которые в очередной раз докажут, что они — лучшие и самые спортивные! Фанаты смогут оценить удобство и доступность — в проекте смогут участвовать болельщики со всего мира, причем не только ходить на лыжах, но и заниматься другими активностями», — добавил генеральный директор красно-синих Роман Бабаев.