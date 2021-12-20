Федор Смолов может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС

Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн рассказал «СЭ» о возможном варианте продолжения карьеры нападающего «Локомотива» Федора Смолова в американской лиге МЛС.

«Мы в хороших отношениях с агентом Смолова, — сказал Мильштейн «СЭ». — Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС. Наша задача — принести варианты. Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов первый российский игрок, который может попасть в МЛС. В конечном итоге, Смолов вместе со своим агентом будет принимать решение. От ряда команд есть интерес. Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Федор со своим агентом будет решать».

В этом сезоне 31-летний футболист отметился 7 голами в 15 матчах РПЛ. С 28 очками «Локомотив» располагается на 5-м месте в РПЛ после 18 туров.