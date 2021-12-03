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«Спартак» проиграл ЦСКА в матче молодежных команд

16:15

«Спартак» проиграл ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Красно-синие в гостях одолели принципиального соперника со счетом 1:0.

М-Лига

18-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Ермаков, 69 — с пенальти.

Удаление: Дауров (ЦСКА — мол.), 81.

Судья: Привалов (Сочи).

3 декабря. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Химки — мол.» (Химки) — 1:2 (0:0)

Судья: Чембулатов (Кострома).

3 декабря. Грозный. Стадион им. Билимханова.

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 4:0 (3:0)

Голы: Полях, 29 (1:0). Попов, 30 (2:0). Кокоев, 35 (3:0). Попов, 71 (4:0).

Судья: Богданавичус (Москва).

3 декабря. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:2 (0:2)

Голы: Бабаев, 5 (0:1). Бабаев, 6 (0:2). Асайдулин, 75 (1:2).

Судья: Прокопов (Волгоград).

3 декабря. Самара. Стадион «Металлург».

«Локомотив — мол.» (Москва) — «УОР №5» (Егорьевск) — 1:0 (1:0)

Гол: Ларин, 41.

Удаление: Павленко (УОР №5), 89.

Судья: Скорочкин (Владивосток).

3 декабря. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 5:2 (2:0)

Голы: Ахременко, 29 (1:0). Якшин, 45+1 (2:0). Безбородов, 66 (2:1). Алимов, 71 (2:2). Сутугин, 74 (3:2). Рузавин, 86 (4:2). Unknown, 88 (5:2).

Судья: Каширин (Уфа).

3 декабря. Дзержинск. Стадион «Химик».

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 0:2 (0:2)

Голы: Панков, 33 (0:1). Шматов, 45+1 (0:2).

Судья: Прокопов (Ярославль).

3 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 4:2 (3:2)

Голы: Саусь, 11 (0:1). Колмаков, 12 (1:1). Михайловский, 22 (1:2). Солоп, 28 (2:2). Колмаков, 35 (3:2). Федоров, 79 (4:2).

Судья: Тугашев (Уфа).

3 декабря. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели».

«Строгино — мол.» (Москва) — «Рубин — мол.» (Казань) — 0:1 (0:0)

Гол: Зияисов, 60.

Судья: Тарбеева (Киров).

3 декабря. Москва. Стадион «Янтарь».

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 4:1 (1:0)

Голы: Любухин, 7 (1:0). Абдуллаев, 72 — с пенальти (2:0). Осипов, 76 (3:0). Малафеев, 84 (4:0). Томашев, 90 (4:1).

Судья: Крюков (Саранск).

3 декабря. Сысерть. Стадион «Бажовия».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Иван Шитик все материалы автора

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