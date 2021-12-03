«Спартак» проиграл ЦСКА в матче молодежных команд
«Спартак» проиграл ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Красно-синие в гостях одолели принципиального соперника со счетом 1:0.
М-Лига
18-й тур
«Спартак — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Ермаков, 69 — с пенальти.
Удаление: Дауров (ЦСКА — мол.), 81.
Судья: Привалов (Сочи).
3 декабря. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Химки — мол.» (Химки) — 1:2 (0:0)
Судья: Чембулатов (Кострома).
3 декабря. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 4:0 (3:0)
Голы: Полях, 29 (1:0). Попов, 30 (2:0). Кокоев, 35 (3:0). Попов, 71 (4:0).
Судья: Богданавичус (Москва).
3 декабря. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:2 (0:2)
Голы: Бабаев, 5 (0:1). Бабаев, 6 (0:2). Асайдулин, 75 (1:2).
Судья: Прокопов (Волгоград).
3 декабря. Самара. Стадион «Металлург».
«Локомотив — мол.» (Москва) — «УОР №5» (Егорьевск) — 1:0 (1:0)
Гол: Ларин, 41.
Удаление: Павленко (УОР №5), 89.
Судья: Скорочкин (Владивосток).
3 декабря. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 5:2 (2:0)
Голы: Ахременко, 29 (1:0). Якшин, 45+1 (2:0). Безбородов, 66 (2:1). Алимов, 71 (2:2). Сутугин, 74 (3:2). Рузавин, 86 (4:2). Unknown, 88 (5:2).
Судья: Каширин (Уфа).
3 декабря. Дзержинск. Стадион «Химик».
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 0:2 (0:2)
Голы: Панков, 33 (0:1). Шматов, 45+1 (0:2).
Судья: Прокопов (Ярославль).
3 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 4:2 (3:2)
Голы: Саусь, 11 (0:1). Колмаков, 12 (1:1). Михайловский, 22 (1:2). Солоп, 28 (2:2). Колмаков, 35 (3:2). Федоров, 79 (4:2).
Судья: Тугашев (Уфа).
3 декабря. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели».
«Строгино — мол.» (Москва) — «Рубин — мол.» (Казань) — 0:1 (0:0)
Гол: Зияисов, 60.
Судья: Тарбеева (Киров).
3 декабря. Москва. Стадион «Янтарь».
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 4:1 (1:0)
Голы: Любухин, 7 (1:0). Абдуллаев, 72 — с пенальти (2:0). Осипов, 76 (3:0). Малафеев, 84 (4:0). Томашев, 90 (4:1).
Судья: Крюков (Саранск).
3 декабря. Сысерть. Стадион «Бажовия».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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