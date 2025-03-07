«Пари НН» — «Краснодар»: Черников открыл счет в матче

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников забил на 9-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Пари НН» — 1:0.

Защитник «быков» Джованни Гонсалес навесил с углового, а Черников лежа затолкал мяч в сетку ворот.

Для 25-летнего полузащитника это второй гол в текущем сезоне РПЛ.