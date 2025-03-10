Вендел и Котов приглашены на заседание КДК. Комитет пока не получал видео с возможными расистскими высказываниями

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке ближайшего заседания комитета.

«На заседании КДК рассмотрим неподобающее поведение команды «Факел»: удаление игрока Якимова и официального лица команды Котова. Рассмотрим удаление футболиста «Зенита» Вендела на 74-й минуте матча. И рассмотрим обстоятельства, указанные в рапорте делегата матча. Пока мы не получали от «Зенита» видео или аудиозаписей по данному матчу. На заседание приглашены представители «Факела» и «Зенита» Котов и Вендел, а также главный арбитр Мешков и делегат матча Барановский», — сказал Григорьянц «СЭ».

Заседание КДК пройдет в четверг, 13 марта.

На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Зенита» с «Факелом» (2:0) Вендел получил красную карточку за нецензурный жест, который, как позже выяснилось, стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун.

Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».