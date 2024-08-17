«Факел» и «Спартак» встретятся в 5-м туре РПЛ в Москве

«Факел» и «Спартак» встретятся в матче 5-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 18 августа. Игра изначально должна была пройти в Воронеже, но была перенесена в Москву и пройдет на «Лукойл Арене». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Игру «Спартак» — «Факел» покажет телеканал «Матч Премьер» (по подписке). Трансляция начнется за 10 минут до встречи и также будет доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«Спартак» набрал 7 очков в четырех турах чемпионата России. У «Факела» — одно очко после ничьей и трех поражений.

В предыдущем сезоне матчи соперников в Воронеже и Москве завершились победами «Факела» со счетом 2:0.