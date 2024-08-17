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Сегодня, 17:43

Касинтура — о главном тренере «Динамо» Мх: «Добрый и легкий в общении человек»

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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура охарактеризовал главного тренера команды Хасанби Биджиева.

«Хасанби Эдуардович — очень добрый человек, он всегда старается найти к каждому игроку правильный подход. Точно не сказал бы, что он какой-то суровый. Наоборот, он очень легкий в общении человек. С ним просто идти на контакт.

Биджиев использует персональный подход к игрокам. Потому что психологическое состояние футболистов — это очень важный момент на таком высоком уровне», — цитирует Касинтуру Legalbet.

Биджиев возглавил «Динамо» в феврале нынешнего года. Под его руководством махачкалинцы вышли в РПЛ, заняв второе место в Мелбет-Первой лиге.

После четырех туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» располагается на 15-м месте в таблице с двумя очками в активе.

Источник: Legalbet
Хасанби Биджиев
Эгаш Касинтура
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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