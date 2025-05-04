«Факел» — «Спартак»: Помазун выйдет в стартовом составе, Максименко вне заявки

«Факел» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем 27-го тура РПЛ. Начало матча — в 14.00 мск.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Калинин, Брахими, Якимов, Альшин, Ивлев, Мертенс, Каштанов, Ильин.

Запасные: Беленов, Габараев, Сенхаджи, Брызгалов, Гиоргобиани, Щетинин, Ковалев, Ломовицкий, Белайди.

«Спартак»: Помазун, Зобнин, Рябчук, Литвинов, Дуарте, Умяров, Мартинс, Бонгонда, Маркиньос, Угальде, Гарсия

Запасные: Довбня, Пичиенко, Чернов, Абена, Хлусевич, Мангаш, Пруцев, Игнатов, Медина, Солари, Массалыга.