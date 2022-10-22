Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:16

«Факел» — «Ростов»: за фол на Глебове не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Кадр из трансляции матча «Факел» — «Ростов».

На 75-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Ростов» (1:1) арбитр Павел Шадыханов ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

В том моменте в штрафной площади воронежской команды ее полузащитник Ираклий Квеквескири ударил левой ногой капитана гостей Данила Глебова по левой ноге. Ростовчанин упал в такт — у судьи были основания наказать Квеквескири за этот фол.

Кадр из трансляции матча «Факел» — «Ростов».
Кадр из трансляции матча «Факел» — «Ростов».
Кадр из трансляции матча «Факел» — «Ростов».
Кадр из трансляции матча «Факел» — «Ростов».

Видеоассистенты Иван Сиденков и Илья Елеференко провели проверку и не нашли оснований для вмешательства в действия Шадыханова. Они это сделали в конце матча, когда уже футболист ростовской команды сыграл в мяч отставленной в сторону левой рукой.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 2
1-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
10
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили за допинг
Россиянка стала чемпионкой мира за Австралию. Но потом вернулась в Москву и покончила с собой
Бывший директор ЦРУ допустил участие сил США в конфликте на Украине
Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Смолов забил 100-й гол в чемпионате России
«Факел» — «Ростов»: за что удален Дмитриев и что так долго изучал ВАР?
Форвард «Локомотива» Камано открыл счет в матче с «Динамо» на 27-й секунде встречи
Селюк поддержал Талалаева в решении не лететь на матч с «Ахматом»
«Факел» вырвал ничью у «Ростова» в добавленное время
«Факел» — «Ростов»: Гонгадзе сравнял счет с пенальти на 90+7-й минуте встречи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагайцев будет руководить «Торпедо» в матче с «Ахматом»

«Факел» — «Ростов»: за что удален Дмитриев и что так долго изучал ВАР?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости