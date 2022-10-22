«Факел» — «Ростов»: за что удален Дмитриев и что так долго изучал ВАР?

На 42-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Ростов» (1:1) арбитр Павел Шадыханов, находившийся в неплохой позиции, правильно наказал полузащитника воронежцев Олега Дмитриева желтой карточкой. Тот, пытаясь выбить мяч у Николая Комличенко, сыграл безрассудно в подкате.

По мячу он не попал, нога в последний момент задралась — он угодил убегавшему сопернику шипами выше голеностопа. Удар не носил чрезмерной силы, не было продавливания ноги Комличенко, ростовчанин не получил серьезной травмы. Предупреждение выглядело адекватным наказанием.

Но в действия судьи вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Илья Елеференко. Их проверка отняла очень много времени, как и в целом в игре в Воронеже, а затем они предложили Шадыханову отправиться к монитору. И уже тогда рефери изменил свое решение и достал красную карточку. На взгляд наших экспертов, это было сделано ошибочно.